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アイアンテーブル脚
商品番号 E50709508401
商品名

アイアンテーブル脚
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テーブルのみ必要の為　脚のみ出品します。かなり丈夫な脚です。ネジは、ついていません。高さは、約70センチとなっております。カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/freezer300498.html
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