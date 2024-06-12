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商品詳細
テーブルのみ必要の為 脚のみ出品します。かなり丈夫な脚です。ネジは、ついていません。高さは、約70センチとなっております。カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/freezer300498.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper831809.html
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