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- 【春景清水寺】鈴木百年 968 京都 桜 掛け軸
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商品詳細
「清水の舞台から飛び降りる気持ちで！」で有名な京都清水寺の桜咲く風景図です。本紙約124✕41cm全体約205✕59cm絹：木箱付状態：本紙に経年の薄いシミ少々あるも、あまり気にならない程度作者：鈴木百年(1824～1891)京都生。名は世寿。字は子庚。別号は大椿翁、大年等。父は鈴木星海。子は鈴木松年。岸連山に師事。諸派を折衷して一家を成し、鈴木派と呼ばれる新興の流派を生み出した。門下に今尾景年、久保田米僊らがいる。※春夏秋冬の四季それぞれ季節掛け・節句掛け・正月掛け・茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️↓現在出品中の商品です#ayadaipon◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️絵画の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸主題···風景・海景
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