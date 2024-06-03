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KENWOOD レコードプレーヤー　KP-1100
商品番号 Y14218159253
商品名

KENWOOD レコードプレーヤー　KP-1100
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 12,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

手持ちのカートリッジにて再生は確認出来ました。※脚が一個ありません、確認お願い致します。付属品は写真の物が全てになります。お値下げ不可になります。管理番号1185#ターンテーブル#レコードプレーヤー
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