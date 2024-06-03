KENWOOD レコードプレーヤー　KP-1100

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商品詳細
手持ちのカートリッジにて再生は確認出来ました。※脚が一個ありません、確認お願い致します。付属品は写真の物が全てになります。お値下げ不可になります。管理番号1185#ターンテーブル#レコードプレーヤー
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