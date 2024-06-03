YAMAHA XP2500 ステレオ パワーアンプ 業務用 ヤマハ PAアンプ

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YAMAHAXP2500ステレオパワーアンプ業務用パワーアンプ（8ohms）：250W+250WAMPLIFIER基本動作確認済みです全体的に擦れ傷ございます冷却ファンはヒートシンクの温度が摂氏50度を超えないと作動しないため未チェックになりますmonitor/remote配線機器が無いため未チェックになります特徴劇場やホール、会議場などの設備音響に最適なパワーアンプ「XPシリーズの250W×2モデル。音質重視のパーツ、回路設計、ヤマハ独自の高効率アンプ駆動技術「EEEngine」により、クリアな高音質と省電力を両立しています。スペック■タイプ：パワーアンプ■ステレオ出力（4ohms）：300W+300W■ステレオ出力（8ohms）：250W+250W■ブリッジ出力（8ohms）：600W■周波数特性：20Hz-20kHz■ダンピングファクター：200以上■入力端子：XLR-3-31type/ch,Euroblockconnector(balance)/ch■出力端子：SPEAKON/ch,5waybindingpostx1■消費電力：320W■寸法：48Wx8.8Hx45.6Dcm■重量：14kg■その他：XPシリーズは、主に劇場やホール、会議場などの設備音響の用途に最適なパワーアンプリファイアーです。合計5モデルのラインナップで、様々な規模、多彩な用途の設備音響のニーズにきめ細やかに応えます。全モデルともコンパクトな2Uサイズで、あわせて軽量化も実現し、高い設置性を獲得していますヤマハ独自の高効率アンプ駆動技術「EEEngine」を採用しており、従来方式との比較で約50％※もの省電力化を実現し、小型軽量化を図りながら、卓越した音質と優れた信頼性を獲得しています。また、いずれもモニター／リモート端子を装備しており、外部機器を接続することにより本体駆動状況のモニタリングやコントロールが離れた場所で可能です。※＝当社比