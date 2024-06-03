ROLAND SP-404SX

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商品詳細
ROLANDのサンプラーSP-404SXの出品です。※mk2ではないのでご注意ください。新品で購入しましたが舞台での効果音ポン出しに数回使用した程度です。大きな傷はなく美品だと思います。出品にあたり動作確認済みです。詳細は画像をご確認ください。カスタマイズしているので他とは違ったSP-404SXを欲しい方には最適と思います。付属品は元箱、取扱説明書、純正アダプター、SDカード、元のツマミです。SDカードは本体に挿し込んで発送します。発送はクロネコヤマト着払い、送料は着払いで落札者様負担でお願いします。仕事の都合上、発送までにお時間を頂く場合がございます。不明点はお気軽にご質問ください。※他オークションでも出品しているので取り下げる場合があります。※値下げ要望はお控えください。
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