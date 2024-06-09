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- 【専用】A Zildjian ロッククラッシュ 18”
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商品詳細
見つけて頂きましてありがとうございます^_^3年ほど前に購入。自宅練習用として使用しておりました。凹み、割れございません。種類···クラッシュシンバル家族所有の物です。ご質問の回答に少々お時間を頂く場合がございます。他にもドラム用品出品しております。よろしくお願いいたしますm(__)m#まひるドラム
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