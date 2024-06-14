KA181 広瀬臺山 美作津山藩藩士 掛軸 絹本 時代物 江戸期

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美作津山藩藩士 大坂では池大雅の高弟・福原五岳に就いて画技を学ぶ。広瀬臺山（ひろせたいざん、宝暦元年（1751年）文化10年10月13日（1813年11月5日））は江戸時代中期後期の文人画家。格安で出品致しておりますので、是非このご機会にお求め下さい。状態は、表具の破れ シミご座います。軸先（紫檀）片方御座いません。絹本 縦約：128cm、横約：53.2cm表装 縦約：212cm、横約：73.3cm真作であると保証できる作品を、真作と表記致します。作者自身が作成した、作者またはご遺族等公認で作成したリトグラフ、木版画などの版画作品なども対象となります。-模写-真贋の判断ができない場合、模写と表記致します。少しでも真作ではないと疑いのある作品古い作品、所定の鑑定機関のない作品などが対象となります。上記いずれにも該当しない場合、真贋の表記は致しません。保証期間内に、商品が真作でないと判明された場合、落札金額、送料、鑑定代金等をご返金致します。贋作請求をされる場合、その証明として下記の書類等が必要となります。但し受取より30日以内と致します。贋作と証明された該当商品所定鑑定機関または公式鑑定人が発行した書類（原本必須、コピー不可）公的鑑定機関発行の鑑定(証明)書,作家自身の署名捺印のある書面など平日 10時～16時以外はログインができないため土日、祝日は対応できません。ご了承下さい。