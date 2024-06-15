YAMAHAギターとアンプセット

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商品詳細
4ヶ月ほど前に購入しましたが練習する機会があまりなく数回しか使っておりません。付属で購入していたピックもつけます。付属品等は写真に載っているものだけです。質問等があれば連絡お願いします。
http://narcologia.ru/goods/protein14734.html
http://narcologia.ru/goods/diamond27458.html
http://narcologia.ru/goods/Addict922918.html
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