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YAMAHAギターとアンプセット
商品番号 X39016887297
商品名

YAMAHAギターとアンプセット
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 9,111 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4ヶ月ほど前に購入しましたが練習する機会があまりなく数回しか使っておりません。付属で購入していたピックもつけます。付属品等は写真に載っているものだけです。質問等があれば連絡お願いします。
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