ティーネイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ　5体セットフィギュア！



5ポイント プラス/ TMNT ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ ...



Loyal Subjects - BST AXN ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ レオナルド 5 アクションフィギュア (ネット)



発売中止】【SDCC2023 コミコン限定】BST AXN/ TMNT ティーンエイジ ...



Amazon | 5ポイント プラス TMNT ティーンエイジ・ミュータント ...



5ポイント プラス/ TMNT ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ: タートルズ アクションフィギュア セット



BST AXN/ TMNT ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ ...



5ポイント プラス/ TMNT ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ ...



TMNT ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ フィギュア ...



The Loyal Subjects ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ BST AXN ラファエル IDW インスパイア コミックヒーローズ 5インチ アクションフィギュア BATMNTRAPWB08



4体セット】Teenage Mutant Ninja Turtles BST AXN Turtles IDW Comic ...



Qフィグ/ ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ (TMNT ...



ドナテロ(1990ムービーver.) ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ 完成品 7インチ アクションフィギュア ネカ/豆魚雷



Amazon | ねんどろいど ティーンエイジ ミュータント ニンジャ ...



モンド アート・コレクション レオナルド ティーンエイジ ...



ねんどろいど ティーンエイジ ミュータント ニンジャ タートルズ レオナルド ノンスケール プラスチック製 塗装済み可動フィギュア

30年程前に入手したTEENAGEMUTANTNINJATURTESのアクションフィギュアです。タートルズ↔亀シュレッダー↔サワキ・オロクへミューテーションします。〈セット内容〉ミュータントレオナルドミュータントラファエロミュータントミケランジェロミュータントドナテロミュータントシュレッダー取説 タートルズ分1部 シュレッダー分1部 当時のチラシ1部ずつその他、武器等の内容物は完備です。未開封ではありません。当時は色んなポーズをさせて、撮って遊んでました。箱に、当時のキャンペーンに応募する為、ポイント部を切り取った跡があります。フィギュアに目立ったキズ,ヨゴレはありませんが旧いものですので、多少は御理解下さい。値下げ考えておりません。無茶な値下げ交渉ご遠慮下さい。他にも出品しており、目標金額に到達した時点で取り下げます。購入検討はお早めに。NCNRでお願い致します。フィギュア種類...アクションフィギュア