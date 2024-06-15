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- ティーネイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ 5体セットフィギュア！
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商品詳細
30年程前に入手したTEENAGEMUTANTNINJATURTESのアクションフィギュアです。タートルズ↔亀シュレッダー↔サワキ・オロクへミューテーションします。〈セット内容〉ミュータントレオナルドミュータントラファエロミュータントミケランジェロミュータントドナテロミュータントシュレッダー取説 タートルズ分1部 シュレッダー分1部 当時のチラシ1部ずつその他、武器等の内容物は完備です。未開封ではありません。当時は色んなポーズをさせて、撮って遊んでました。箱に、当時のキャンペーンに応募する為、ポイント部を切り取った跡があります。フィギュアに目立ったキズ,ヨゴレはありませんが旧いものですので、多少は御理解下さい。値下げ考えておりません。無茶な値下げ交渉ご遠慮下さい。他にも出品しており、目標金額に到達した時点で取り下げます。購入検討はお早めに。NCNRでお願い致します。フィギュア種類...アクションフィギュア
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