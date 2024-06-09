Gibsonファイヤーバード1991年製

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商品詳細
Gibsonファイヤーバード1991年製3年ほどライブやスタジオ等でお気に入りで使ってたのでかなり使用感はありますが美品です専用のハードケースとスタジオに持ち運びに便利なセミハードケースもセットミニハムバッカー搭載の根強い人気のファイヤーバードですこれを機に手元に取ってみてはどうですか？
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