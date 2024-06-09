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Gibsonファイヤーバード1991年製
商品番号 Y59651239225
商品名

Gibsonファイヤーバード1991年製
ブランド名 ギブソン
特別価格 税込 39,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Gibsonファイヤーバード1991年製3年ほどライブやスタジオ等でお気に入りで使ってたのでかなり使用感はありますが美品です専用のハードケースとスタジオに持ち運びに便利なセミハードケースもセットミニハムバッカー搭載の根強い人気のファイヤーバードですこれを機に手元に取ってみてはどうですか？
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