男闘呼組 ☆ 写真集

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商品詳細
断捨離中男闘呼組の写真集になります。大事に保管していました。3..４枚目写真、帯に汚れ、折れ目があります、帯いらなければ、こちらで処分します。大事にしていただける方にお譲りできたらと思います。中は綺麗かと思いますが、自宅保管していたため、気になるされる方はご遠慮ください。プロフィールのご確認をお願いします。
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