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ポケモンカード　レイジングサーフ　新品未開封シュリンク付き1BOX
商品番号 M63982350675
商品名

ポケモンカード　レイジングサーフ　新品未開封シュリンク付き1BOX
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 3,033 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードレイジングサーフ新品未開封シュリンク付き1BOXTSUTAYA産シュリンク付きBOXとなります。ほしいカードは自引きして買いすぎで不要となったため出品します。中身のサーチ等や抜き取りなどは行なっておりません。信用問題ですので、評価を見てご自身で判断いただければと思います。プチプチに包んでゆうパケットポストで発送します。相場の高騰などによるキャンセルはこちらも行いませんが、下落によるキャンセルを受け付けられません。ご理解の程よろしくお願いします。
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