真作 希少 一点物 丸投三代吉画 肉筆水彩墨汁画 画面 サイン 落款一致 ...

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商品詳細
コンディション、額装、画面共に良好 美品内保護板付き作家名 丸投三代吉技法 水彩肉筆手彩色題名サイズ 額装 縦56センチ×横44センチ 画寸 45センチ×横37センチプロフィールお読みください。日本人/人気アーティスト···棟方志功絵画の種類···水彩画形式···額縁入り主題···人物・肖像主な画材···水彩絵の具
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