B'z 20周年GLORY DAYS 30周年HINOTORIツアーサイン色紙

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商品詳細
人気グループ···B'z※こちらはセットで売りたいためバラ売りは考えていないです。あと、価格に関してはこちらの判断で徐々に行なっていきます。これらの内容のコメントは無しでお願いします。B'zの20周年記念GLORYDAYSツアーサイン色紙と30周年記念HINOTORIツアーサイン色紙の2枚です。状態に関してGLORYDAYSツアーサイン色紙の左上の角が折れていますがクリアプレートに入れるとそこまで目立たないです。HINOTORIツアーサイン色紙の方は綺麗です。画像に写っているクリアプレートもお付けします。宜しくお願いします。
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