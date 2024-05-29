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- 舟越保武 ブロンズ頭像 「K嬢」新品未使用
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商品詳細
日本を代表する彫刻家「舟越保武」の頭像「K嬢」です。長年保管していましたが、箱に入れた状態で保管していましたので、状態は良いと思います。欠けや変色なども見当たりませんが、素人チェックですので見落としがあるかもしれません。箱にテープ跡や変色があります。サイズ:高さ21cm、幅9cm、奥行12.5cm素材:ブロンズ、大理石（台座）※素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。※お値下げ交渉はご遠慮ください。主題···人物・人形素材···唐金
http://narcologia.ru/goods/freshman766156.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy498153.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney191649.html
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舟越保武 ブロンズ頭像 「K嬢」新品未使用-
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舟越保武 ブロンズ頭像 「K嬢」新品未使用-
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横浜市港北区で舟越保武のブロンズ頭像「ローラ」をお譲りいただきました。
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舟越保武 ブロンズ頭像 2点 - 置物
舟越保武 ブロンズ頭像 2点-
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