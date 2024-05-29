

舟越保武 ブロンズ頭像 少女 架台欠けあり b | e-Tak〔男の道具〕〔女 ...



舟越保武 ブロンズ頭像 「K嬢」新品未使用-



舟越保武 ブロンズ頭像 「K嬢」 未展示保管品 | hartwellspremium.com



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Y FUNAKOSHI 彫刻家 舟越保武 ブロンズ製 K嬢 高さ20.5cm オブジェ ...



船越保武作 ブロンズ像 少女像 ローラ アンナ 大理石台 2点 M R5841-



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横浜市港北区で舟越保武のブロンズ頭像「ローラ」をお譲りいただきました。



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舟越保武 ブロンズ頭像 2点 - 置物



舟越保武 ブロンズ頭像 2点-



舟越保武 ブロンズ像「ローラ」 割引クーポン 49.0%割引 www.geyrerhof.com

日本を代表する彫刻家「舟越保武」の頭像「K嬢」です。長年保管していましたが、箱に入れた状態で保管していましたので、状態は良いと思います。欠けや変色なども見当たりませんが、素人チェックですので見落としがあるかもしれません。箱にテープ跡や変色があります。サイズ:高さ21cm、幅9cm、奥行12.5cm素材:ブロンズ、大理石（台座）※素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。※お値下げ交渉はご遠慮ください。主題···人物・人形素材···唐金