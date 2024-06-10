商品をご覧頂き、有難うございます。藤哲斎作天然木南天図棗です。綺麗な状態です。必ず商品の状態を画像でご確認の上、ご検討をお願い致します。◆サイズ（約）・高さ 5㎝/直径 6.5㎝/重量 49g◆付属品：共箱どうぞ宜しくお願い致します。種類...茶道具



G127 藤哲斎作 天然木 南天図 棗 共箱付き V-



G127 藤哲斎作 天然木 南天図 棗 共箱付き V - 漆芸



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