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希少作★辻清明《師：板谷波山，富本憲吉》★茶碗★共箱
商品番号 J50496416769
商品名

希少作★辻清明《師：板谷波山，富本憲吉》★茶碗★共箱
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 30,096 円
在庫状況 あり

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商品詳細

巨匠　辻清明氏の土味・焼け・造形の良い茶碗になります。大体の大きさは、高さ：約７，５ｃｍ、径：約１２ｃｍ程度になります。注意：箱は経年劣化が多少あります。《プロフィール》１９２７　　　　　東京に生まれる。　　　　　　　　　少年の頃より陶芸に興味をもち、11歳のときにロクロを学ぶ。１９４１　14歳　姉・輝子と共に辻陶器研究所を設立、倒焔式石炭窯を築窯。１９４９　22歳　新たにガス窯を築き低火度釉を施した作品の試作に成功。１９５１　24歳　新工人協会を結成。１９５２　25歳　光風会展にて工芸賞受賞。１９５５　28歳　多摩市連光寺に辻陶器工房を設立し、3室の登窯を築窯。　　　　　　　　　信楽土で自然釉の掛かった作品を作り始める。１９６３　36歳　五島美術館にて個展開催。　　　　　　　　　アメリカ、ホワイトハウスが「緑釉布目板皿」を収蔵。１９６４　37歳　日本陶磁協会賞受賞。１９６５　38歳　アメリカ、インディアナ大学美術館が「信楽自然釉壺」所蔵。１９７３　46歳　イタリア、ファエンツア陶芸博物館が「茶碗」収蔵。１９８８　61歳　日本陶磁協会金賞受賞。　　　　　　　　　信楽を中心に伊賀・唐津なども制作。　　　　　　　　　　国内外の展覧会に多数出品し評価を確かなものとする。　　　　　　　　　美術品のコレクションも有名で、古陶磁はもとよりコアガラス　　　　　　　　　・江戸切子など多岐に渡って収集し、自らもガラス作品の　　　　　　　　　制作に取り組んでいる。２００１　74歳　ドイツ、ハンブルグダヒトアホール美術館にて開催の「日本　　　　　　　　　現代陶芸展」に招待出品。２００６　79歳　東京都名誉都民となる。２００８　81歳　死去。
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