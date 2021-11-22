一行書　掛軸　山花開似錦　大徳寺如意庵　立花大亀　共箱　禅語　茶道具　掛物　本席

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商品詳細
【サイズ】縦183cm横30.5cm【状態】普通 シミがあります【付属品】共箱 外化粧箱【商品説明】大徳寺如意庵主、立花大亀和尚の一行書掛軸です。山花開似錦(さんかひらいてにしきににたり)書の形式···掛け軸・掛軸
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