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一行書　掛軸　山花開似錦　大徳寺如意庵　立花大亀　共箱　禅語　茶道具　掛物　本席
商品番号 U27182953170
商品名

一行書　掛軸　山花開似錦　大徳寺如意庵　立花大亀　共箱　禅語　茶道具　掛物　本席
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 15,989 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】縦183cm横30.5cm【状態】普通　シミがあります【付属品】共箱　外化粧箱【商品説明】大徳寺如意庵主、立花大亀和尚の一行書掛軸です。山花開似錦(さんかひらいてにしきににたり)書の形式···掛け軸・掛軸
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