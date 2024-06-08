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ポケモンカード黒炎の支配者シュリンクなし
商品番号 D93390167024
商品名

ポケモンカード黒炎の支配者シュリンクなし
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 3,059 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！ポケモンカードポケモンカードBOX黒炎の支配者シュリンクなし1箱購入時、目の前で定員さんがシュリンクを外されました。ペリペリ有りです！即購入⭕返品❌プチプチに包んで発送させて頂きます♪申し訳ございませんがコンビニ支払いご希望の方はご遠慮下さい。ご検討よろしくお願いします(^^)
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