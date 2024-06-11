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2個組　古伊万里　色絵　梅　鶴　亀文　飯茶碗
商品番号 Q35880626033
商品名

2個組　古伊万里　色絵　梅　鶴　亀文　飯茶碗
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2個組　古伊万里　色絵梅　鶴　亀文　飯茶碗です。大きさは約6〜6.2cm×約10.8〜11cm程です。　蓋裏にフリモノ、アマデ、高台にキズ、蓋の表にソゲがあります。お使い頂く分には問題ないと思います。古いものですので、蓋の収まりはそこまでよくはないです。縁起の良い柄で可愛らしい飯茶碗です。古いものですので、ご理解のある方のみご検討宜しくお願いします。#骨董　#古美術#美術#アンティーク　#和食器#古伊万里　#色絵#飯茶碗　#鶴#亀#梅#antique#imari
http://narcologia.ru/goods/scissoring792596.html
http://narcologia.ru/goods/ordering742279.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper531309.html

2個組　古伊万里　色絵　梅　鶴　亀文　飯茶碗
お値下げしました、2個組 古伊万里 色絵 梅 鶴 亀文 飯茶碗 人気の ...

2個組　古伊万里　色絵　梅　鶴　亀文　飯茶碗
k1646 古伊万里 色絵 蓋付 飯茶碗 5客 朝平製

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2個組　古伊万里　色絵　梅　鶴　亀文　飯茶碗
低価格化 2個組 古伊万里 色絵 梅 鶴 亀文 飯茶碗 kead.al

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2個組　古伊万里　色絵　梅　鶴　亀文　飯茶碗
骨董 古伊万里 染付 鶴亀文 吉祥文 蓋茶碗 6客 www.krzysztofbialy.com

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2個組　古伊万里　色絵　梅　鶴　亀文　飯茶碗
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