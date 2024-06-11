2個組　古伊万里　色絵　梅　鶴　亀文　飯茶碗

2個組 古伊万里 色絵梅 鶴 亀文 飯茶碗です。大きさは約6〜6.2cm×約10.8〜11cm程です。 蓋裏にフリモノ、アマデ、高台にキズ、蓋の表にソゲがあります。お使い頂く分には問題ないと思います。古いものですので、蓋の収まりはそこまでよくはないです。縁起の良い柄で可愛らしい飯茶碗です。古いものですので、ご理解のある方のみご検討宜しくお願いします。#骨董 #古美術#美術#アンティーク #和食器#古伊万里 #色絵#飯茶碗 #鶴#亀#梅#antique#imari



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