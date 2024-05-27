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専用　ポケモンカード　パラダイムトリガー　1box
商品番号 Q10266242723
商品名

専用　ポケモンカード　パラダイムトリガー　1box
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

専用新品、未開封です。先日ヨドバシカメラで購入時にシュリンクを外されましたが、中身の抜き取りや入れ替えは行なっていない為、シュリンク付き同様の封入率です。ポケモンカード　パラダイムトリガー　ポケカ　ポケモンカードゲーム
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