専用　ポケモンカード　パラダイムトリガー　1box

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商品詳細
専用新品、未開封です。先日ヨドバシカメラで購入時にシュリンクを外されましたが、中身の抜き取りや入れ替えは行なっていない為、シュリンク付き同様の封入率です。ポケモンカード パラダイムトリガー ポケカ ポケモンカードゲーム
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