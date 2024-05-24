超人作成 黒朴万能型マイバチ 【28】

即購入大歓迎です！2セット購入 200円割引3セット購入 400円割引素材朴長さ約38cm太さ約2cmグリップ2重とても黒めの朴を使用して作成しました。手作りのマイバチですので、写真にて確認をお願いいたします。写真の写り方によって、実物との色合いが違く見えることがあります。お値引はありませんので、この価格でのご検討宜しくお願い致します。発送は関東からになります。普通郵便（定形外郵便）での発送になります。商品到着まで1週間ほどかかる場合があります。商品代プラス400円で、メルカリ便へ変更できます。らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便のご連絡をお願い致します。ご検討よろしくお願い致します



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