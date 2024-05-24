コトブキヤ ゴーストバスターズ美少女 ルーシー 1/7 完成品フィギュア

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壽屋(KOTOBUKIYA)コトブキヤゴーストバスターズゴーストバスターズ美少女ルーシー1/7スケールPVC塗装済み完成品未開封新品です。(写真5枚目はサンプルです)発送方法は未定とありますが佐川またはクロネコでの発送を予定しております。(送料無料)即購入及び値下げ交渉可能です。よろしくお願いします。#コトブキヤ#壽屋#KOTOBUKIYA#ゴーストバスターズ#ルーシー#ゴーストバスターズ美少女