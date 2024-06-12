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- 10th Anniversary 7インチ BLACK BOX＜限定盤＞なかの綾
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商品詳細
なかの綾の活動10周年を記念した、7インチ×5枚組の限定BOXセットがリリース。『10thAnniversaryBLACKBOX』には、10年分の音源から7インチ化されていない選りすぐりの全10曲を収録。セレクターに須永辰緒、クボタタケシ、コモエスタ八重樫、吉沢dynamite.jp、そしてなかの綾が参加。サリー久保田デザインによるBOXには、オリジナル・ラバー・コースターと特製リーフレット（渡辺祐監修）をセット。すでに激レア盤となったアルバムから「あの曲」が7インチで蘇る。●須永辰緒セレクトA面 さよならイエスタデイB面 愛人（Singleversion）●クボタタケシセレクトA面 経験B面 ウナ・セラ・ディ東京●コモエスタ八重樫セレクトA面 涙の太陽（CryinginaStorm）B面 ボーイ・アンド・ガール●吉沢dynamite.jpセレクトA面 ウイスキーが、お好きでしょB面 別れても好きな人Duetwith横山剣●なかの綾セレクトA面 あたしはあんたのクスリじゃないB面 ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー
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