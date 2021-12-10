鬼滅の刃グッズ フィギュア 日輪刀 煉獄杏寿郎

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商品詳細
☆新品☆未使用☆鬼滅の刃煉獄杏寿郎3点セット★BANDAIDX日輪刀無限列車の激闘が蘇る名シーンを再現し劇中音36種、3モード搭載！セリフに合わせ炎に照らされたイメージで刀身が光るみたいです！箱の大きさ60cm前後★日輪刀箱の大きさ52cm前後★QposketSPECIALCOLOR新品ですが日輪刀の箱にへこみがあります、ご了承ください！バラ可能ですが割高になります、コメント下さい！バラだと色んな人が出品してますよ、安いのを探してみて下さい！発送はメルカリ便の予定です！送料の関係で100サイズ超えるので、1つ箱を折り畳んでの発送になります、ご了承ください！頻繁に値下げする予定ですので、少し高い設定から出品してます！お値引きの返信は控えさせて頂きます、ご了承ください！#鬼滅の刃#鬼滅の刃フィギュア#煉獄杏寿郎#日輪刀#無限列車#煉獄杏寿郎グッズ
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