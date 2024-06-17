[イヤモニ] JTS SIEM-2 インイヤーモニターシステム

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商品詳細
種類...モニターヘッドホン・ほぼ未使用です。・サウンドハウスで¥29,800で購入・90分ほど使用しただけです。・イヤホンは未使用です。B帯を利用したワイヤレスインイヤーモニターシステム。発信回路にはPLL方式を採用し、安定した送受信を実現。コストパフォーマンスに優れたシステムです。同一エリア内最大4波まで使用可能です。▼仕様＜SIEM-2Tワイヤレスインイヤーモニターシステム トランスミッター＞■送信周波数：B帯（800Mhz帯16チャンネルの内、任意の1チャンネルを選択）■送信出力：10mW■オーディオ部入力インピーダンス：20kΩ■入力レベル：-20dBV■最大出力レベル：0dBV■LEDディスプレイ：チャンネル、AFレベル表示■オーディオ入力コネクタ：コンボジャックｘ2 XLR(バランス）又はフォン(アンバランス)■ループアウトコネクタ：φ6.3mmx2■寸法・質量：210x180x40mm、450g■電源：12-18VDC,300mA、センタープラス、内径2.1mm＜SIEM-2Rワイヤレスインイヤーモニターシステム レシーバー＞■受信周波数：B帯（800Mhz帯16チャンネルの内、任意の1チャンネルを選択）■発信方式：PLLシンセサイザー方式■LEDディスプレイ：チャンネル■コントロール：電源ON/OFF、チャンネル選択、ボリュームコントロール■周波数特性：40～18000Hz■出力コネクタ：φ3.5mmステレオフォンジャック■寸法・質量： 70x100x20mm(アンテナ、突起物含まず）、約90g(電池含む)■電源：単3形アルカリ電池x2※出力はモノラルです。※音源入力はそれぞれがモノラル入力のため、2つ入力した場合にはミックスされた音が出力されます。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper576809.html
http://narcologia.ru/goods/reboot862636.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant393082.html
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SIEM-2 インイヤーモニターシステム
【国内正規品】 JTS ジェーティーエス ワイヤレスインイヤーモニターシステム SIEM-2
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