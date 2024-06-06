

CF74 時代輪島塗 牡丹に蝶金蒔絵 欅地溜塗椀三客 内黒塗 平椀煮物椀木製懐石 CF74 時代輪島塗 牡丹に蝶金蒔絵 欅地溜塗椀三客 内黒塗 平椀煮物椀木製懐石



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☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】「時代輪島塗牡丹に蝶金蒔絵欅地溜塗椀三客内黒塗平椀煮物椀木製漆器高盛梨地」欅(ケヤキ)の木地を生かした美しい溜塗のお椀です。蓋に蝶、見返し牡丹の豪華な蒔絵が施されています。【寸法】直径約14.3cm全高約7.6cm〜7.9cm椀高約5.4cm椀深さ約3.8cm一客の重量約145g前後※一つ一つが手作業の為若干の個体差がございます【状態】画像9，10参照経年によるスレ、キズ、ヨゴレ、ヤケ、蒔絵の小カケ浮き補修跡、蓋一枚に補修跡(画像9右上)、椀一客にヒビ(画像9真ん中右)、椀一客に補修跡(画像10右上)、椀一客底に漆ヒビ(画像10左上/※木地のヒビではありません)尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#牡丹#蝶#高蒔絵#縁起#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#宴席#10k1703a3k203