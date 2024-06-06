Elioth エリオス エレキギター REVOLUTION S305 茶系

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FMJ34)EliothエリオスエレキギターREVOLUTIONS305茶系作動品※商品画像はモニター環境等により、実際の色とは異なる場合がございますのでご了承下さいませ※■通電確認済み■現状でのお渡しです。弦などそのままですので購入者様でお手入れ下さい。■おまけでスタンドお付けします。パーツが取れて不足している所がありますがギター置くだけでしたら支障なく使用できます。■中古品です。スレ汚れキズサビございます。あらかじめご理解・ご了承の上お買い上げ下さい。気になされる方はご遠慮下さい。ミ/E3