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Elioth エリオス エレキギター REVOLUTION S305 茶系
商品番号 G22710944934
商品名

Elioth エリオス エレキギター REVOLUTION S305 茶系
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FMJ34)EliothエリオスエレキギターREVOLUTIONS305茶系作動品※商品画像はモニター環境等により、実際の色とは異なる場合がございますのでご了承下さいませ※■通電確認済み■現状でのお渡しです。弦などそのままですので購入者様でお手入れ下さい。■おまけでスタンドお付けします。パーツが取れて不足している所がありますがギター置くだけでしたら支障なく使用できます。■中古品です。スレ汚れキズサビございます。あらかじめご理解・ご了承の上お買い上げ下さい。気になされる方はご遠慮下さい。ミ/E3
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