Mattel マテル社 ディズニー リメンバーミー デラクルス ギター おもちゃ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。／／こちら即購入OKです☺︎︎＼＼Mattelマテル社ディズニーリメンバーミーデラクルスギターおもちゃスイッチを入れると光り、音が鳴るデラクルスのギターのおもちゃです。大きさ約64×35.5cm×8cm本体全体がパターンで点滅しながら光り、上部のネック部分を押さえる箇所によりコードのパターン(音色)が変わり、下の弦の方も上下に動かす事によって音が鳴ります。組み合わせ次第でリメンバーミーやメキシコの伝統音楽が何種類か弾けるようなおもちゃです。YouTubeで「COCOGUITARTOY」で検索すると詳しく出てくるかと思います。※動作確認済みです。音やライト共に動作しますがご使用には単三電池3本必要です。電池は抜いて発送しますので電池はご自身でご用意下さい。-----------------◽︎発送方法は匿名配送のメルカリ便を予定しております。◽︎購入前プロフィール欄のご確認よろしくお願いします。◽︎何か質問などございましたらお気軽にコメントよりお願いします。-----------------他にも色々な商品を出品中です。そちらも合わせてご覧下さい☻#su_suディズニー#su_suおもちゃ#su_su出品物一覧はこちら☆COCOリメンバーミーエルネスト・デラクルスディズニーハロウィン
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