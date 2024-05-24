JO1 佐藤景瑚　アクスタセット

JO1佐藤景瑚さんアクリルスタンド(アクスタ)上段は新品・未開封下段は数回使用いたしました。下段右のアクスタのみ、外装（ビニール）無し。自宅で保管していたもの・持ち歩いていたもの共に目立った傷や欠けは見られませんが、お気になさらない方のみ、ご購入をお願い致します。即購入可JO1ジェオ與那城奨川尻蓮白岩瑠姫河野純喜佐藤景瑚川西拓実木全翔也大平祥生金城碧海鶴房汐恩豆原一成



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