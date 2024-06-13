サンキョウフルート　SANKYO　ETUDE　エチュード

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三響 フルートSANKYOETUDE頭部管銀製925サンキョウエチュード写真には上手く写りませんでしたが925刻印あります。楽器店で新品を購入、学生時代3年ほど使用し、その後は使用することなく長期自宅保存していたものです。写真の通り小キズ、くすみ、黒ずみ、青緑カビ（？）などありますが大切に使っていたので目立つ凹みはありません。その他キーコルクやタンポの具合などは学生時代少し習った程度の素人なので専門的なことはよくわかりません。出品にあたり低音域、中音域、高音域を出してみたところでましたが、これが正確な音なのかブランクがあるのでよくわかりません。以上、ご理解ある方のみご購入ください(✿ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾写真はあらゆる角度が映るよう工夫しましたが、足りない箇所ありましたらお気軽にコメントください♪▪️付属品・ハードケース・持ち運び用カバン・清掃棒