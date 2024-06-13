hide【LEMONedshop 】ラインジャージ 希少ピンク ジップジャケット ...

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10年前に原宿レモネードショップで購入いたしました。イベントで数回着用のみ暗所保管してました。気にならないほどの擦れキズ（写真参照）がありますが色褪せはありません、大切に保管していたので良い状態です。着丈 61センチ身幅 56センチ（素人採寸のため多少の誤差をご了承ください）即購入大歓迎カラー···ピンク 袖丈···長袖季節感···春、秋、冬#レモネードショップ ジャージ#ピンクジャージ#hideラインジャージグッズ種類···その他ミュージシャン種別···ソロ