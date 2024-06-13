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【限定品　シリアルＮｏ．有】ターミネーター3 フィギュア
商品番号 S38965500094
商品名

【限定品　シリアルＮｏ．有】ターミネーター3 フィギュア
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 1,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

6000個限定で台座の裏にシリアルNo.が記載されてます。中古購入してクオリティが良いのでショーケースに飾ってましたが下記の不具合がございます。神経質な方は購入をお控え下さいませ。●状態左手が欠品してます。頭の後ろに塗料？的な付着があります。写真3枚目参照箱はございません。経年による汚れ小キズ等がございます。上記内容をご確認のうえご購入をご検討くださいませ。
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