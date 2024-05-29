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商品詳細
有田焼の老舗 香蘭社 磁芸工房ブランドの花瓶(壺)です。1915年サンフランシスコ万博で最高の栄に輝いた図柄を基に、現在の職人たちが技術を伝承し再現した雅やかな「磁芸工房」ブランドです。状態 カケ・ニューはございません。 キャビネットに入れて飾っていまし た。美品です。 大きく存在感が有ります。 中古品です。ご理解ある方、宜しくお願い 致します。 共箱はありません。サイズ 大型 高さ30cm NC・NRでお願い致します。 新品価格 80万〜100万花瓶壺有田焼
http://narcologia.ru/goods/evaporation571924.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose349140.html
http://narcologia.ru/goods/response594542.html
香蘭社 染錦御所車 大壺 花瓶 金彩 有田焼 - 陶芸
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1422 香蘭社 金彩 花瓶-
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