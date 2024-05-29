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香蘭社　染錦御所車　大壺　花瓶　金彩　有田焼
商品番号 Y69121427701
商品名

香蘭社　染錦御所車　大壺　花瓶　金彩　有田焼
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 20,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

有田焼の老舗　香蘭社　磁芸工房ブランドの花瓶(壺)です。1915年サンフランシスコ万博で最高の栄に輝いた図柄を基に、現在の職人たちが技術を伝承し再現した雅やかな「磁芸工房」ブランドです。状態　カケ・ニューはございません。　キャビネットに入れて飾っていまし　た。美品です。　　大きく存在感が有ります。　　中古品です。ご理解ある方、宜しくお願い　致します。　　共箱はありません。サイズ　大型　　　高さ30cm　NC・NRでお願い致します。　新品価格　80万〜100万花瓶壺有田焼
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香蘭社 染錦御所車 大壺 花瓶 金彩 有田焼 - 陶芸
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