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Acid Black Cherry　yasuグッズ　まとめ多数
商品番号 J55868030565
商品名

Acid Black Cherry　yasuグッズ　まとめ多数
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 7,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。断捨離の為多数出品致します。新品、中古品共にございます。自宅にて長年の保管の際のスレ等あるかもしれません。ご理解の上ご購入よろしくお願い致します。①雑誌、書籍、パンフレット類複数②グッズ、タオル、小物類複数③JanneDaArcファンクラブ会報　41～76その他クリアファイル等④ポスター類多数　クリアポスターまとめ売りとなり、バラ売りはご遠慮下さい。福袋的な感覚で宜しくお願い致します。120サイズの段ボールでかなりのボリュームがあります。個々に何があるか等のご質問は梱包済みの為お受けできません。写真でご判断いただき、ご購入の程宜しくお願い致します。基本的に綺麗に保管しておりますが、中には折れや状態の良くないものもあるかもしれません。また、子犬がいますので、毛など気をつけて清掃、梱包しておりますが、万が一がありますので、アレルギー等お持ちの方はご注意下さいますよう宜しくお願い致します。yasuJanneDaArcAcidBlackCherryグッズ
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