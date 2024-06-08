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商品詳細
種類...PAシステム種類...ミキサーCANAREカナレバランスケーブルL-4E6S/約1.5ｍ黒白2本セット中古品です。TRSフォン（カナレ）-XLRオス（NEUTRIKノイトリック）コネクタ/プラグ二本（黒白）とも長さ全長約1.5m位です。卓周り用の長すぎない長さです。断線等動作に問題ありません。プラグは二本共通でTRSステレオフォンがF-16、XLRオスはNC3MXX-Bです。数年に渡りにスタジオ/DTMで使用してきたもので、断線等の問題は無く使用されていたものです。信頼性の高いカナレ＆ノイトリックでDAW/DTMオーディオインターフェース等にお勧めです。あくまで中古品です。臭いや汚れ等外観に神経質な方は手を出さずに、お店から保証付きの品を購入してください。#カナレ#canare#4E6S#XLR #TRS #キャノンケーブル#マイクケーブル#バランスケーブル #DTM#DAW#プロケーブル#PROCABLE
http://narcologia.ru/goods/perforce276065.html
http://narcologia.ru/goods/freezer946798.html
http://narcologia.ru/goods/troupe241211.html
CANAREカナレバランスケーブル/TRS-XLRオス1.5ｍ黒白2本セット
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