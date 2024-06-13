KiU×SUPER BEAVER UV\u0026RAIN パッカブルサファリハット

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商品詳細
KiU×SUPERBEAVERUV\u0026RAINパッカブルサファリハット限定コラボ品頭回り(内寸)：61cm生地機能：撥水、防水、UVカット90%以上開封し一度試しに被ってみたところ、あまり自分に似合わなかった為すぐにジップロックに入れて保管しました。注意⚠️（タグ・袋なし）5枚目の写真のようにジップロックにて保管してあります。即購入⭕️よろしくお願いします。
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