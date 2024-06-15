遠藤さくら　乃木坂46　公式　個別ペンライト　1本　新品・未開封品

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人気グループ···乃木坂46グッズ種類···ペンライト即購入可能です。未開封なので中身は確認出来ませんので、ご了承頂ける方のみのご購入お願い致します。外側の袋のシワやその他初期スレ傷は、素人管理ですので神経質な方、完璧を求める方のご購入はご遠慮下さい。