ミスチル、Mr.Children、ポスター５０

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商品詳細
B-SIDEの店頭ポスター、B2サイズです。ピン穴はありませんが、裏面下にテープ跡と書き込みがあります。表の左上角に剥がれ、右上角に3センチほどの破れがあります。巻きシワと少し折れ跡、表からは目立たない程度があります。発送はらくらくメルカリ便80サイズです。#ミスチル#桜井和寿
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