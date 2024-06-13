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商品詳細
鈴木楽器大正琴平成34桂とてもレアな「スズキ高級大正琴平成34」です。普通の大正琴はG（ソ）の音から始まりますが、これはそれより低音のC（ド）から始まるので、幅広い音域に対応できます。ピックアップ内蔵。本体サイズ：965（W）×100（H）×145（D）mm、重量2.7kg綺麗な状態だと思われます。いい音出ます。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit990486.html
http://narcologia.ru/goods/organization715162.html
http://narcologia.ru/goods/flight438728.html
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美品 広音域大正琴 スズキ 平成34 高級ピック付き-eastgate.mk
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