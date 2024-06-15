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- 110 尺八 一尺八寸管 真山銘 三印 唄口金中継ぎ金三線
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商品詳細
長さ 54.5センチ重さ 400グラム唄口金巻き 中継ぎ金三線銘 真山三印 中継ぎ固く外れません 150万円位で購入したらしく 父が一番大切にしていたものです ヒビは完全に修復されていますよろしくお願いします
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