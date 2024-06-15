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110 尺八　一尺八寸管　真山銘　三印　唄口金中継ぎ金三線
商品番号 L47630162630
商品名

110 尺八　一尺八寸管　真山銘　三印　唄口金中継ぎ金三線
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 131,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長さ　54.5センチ重さ　400グラム唄口金巻き　中継ぎ金三線銘　真山三印　中継ぎ固く外れません　150万円位で購入したらしく　父が一番大切にしていたものです　ヒビは完全に修復されていますよろしくお願いします
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