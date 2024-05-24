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- 仮縁額、M60号、アルフレームCD56、展覧会出品用、未使用新品
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商品詳細
アルフレームの仮縁、M60号、ブラックウッド、展覧会出品などに、キャンバス、紙パネル支持体にも、油彩はもちろん、水彩画パステル画などに。額の素材...アルミフレーム、黒色用途...キャンバス用途...キャンバス,パネル
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