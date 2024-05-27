CosmoTechno DJ-3500

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商品詳細
OD-1069COSMOTECHNOコスモテクノダイレクトドライブターンテーブルDJ-3500レコードプレーヤーオーディオ機器動作確認済み。動作良好❣️画像の物が全てになります。1点物になります。蓋の留め具が破損しています。当方詳しくありませんので専門的な質問にはお答え出来ません。できる限りのクリーニングは行っておりますが、取りきれない汚れや細かいキズなど気になる方、神経質な方は入札をお控え下さい。画像のものが全てとなります。厳重管理してますが、説明文以外初期不良があれば返金・返品対応いたします❗️不具合がございましたら、必ず評価前にご一報くださいコメント無し即購入OKです！他の商品はこちらです#クリスタルボーイ✨
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