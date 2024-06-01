チップ＆デール　スツール

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商品詳細
キャラクター...ディズニーかなり前にＴＤＬで購入したチップとデールのスツールです。スツール 底面約23✕23cm 高さ約25cm 中面約18×18×18cmぬいぐるみ部分 約30cmスツールは発泡素材なのか軽く、ぬいぐるみ方向に倒れやすいです。 チップとデールとスツールはくっついてます。チップとデールと座面部分に多数汚れシミあり。底面部分に細かい畳や髪の毛等が沢山入り込んでいますが取れませんでした。長期自宅で使用していました。ご理解いただける方のみご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/influenza812493.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose730140.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic886612.html
【カリモク正規品】チップとデール デール スツール モルトブラウンB 幅30奥30高30センチ karimoku P35106NDK
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