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津軽三味線 (太棹)
商品番号 K56443115270
商品名

津軽三味線 (太棹)
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 28,890 円
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商品詳細

棹材質:紅木棹幅:3.1Cm(乳袋下)太棹棹状態:かんべり見受けられません胴丸打ち胴:表皮張替え(丹精込めまして皮張替えしましたので津軽三味線の音色です)東さわり付属胴掛けは鼈甲風(本物鼈甲ではありません)鼈甲撥:(津軽三味線用付属)ちなみに三味線総重量3.1Kgハードケース付属※スタンドは含みません※あくまでで中古ですのでご納得の上落札宜しくお願い致します
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