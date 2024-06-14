平沢進 会然trek 2k20▲03 ボンディングミドルコート

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商品詳細
平沢進会然trek2k20▲03ボンディングミドルコート家で数回袖を通しただけでほぼ新品です素人保管ですので承知の上でよろしくおねがいしますサイズcmメンズ：左身頃前着丈：95cm身幅：56cm肩幅47cm袖丈62cm
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