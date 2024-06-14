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商品詳細
PioneerDJのDDJ-RBです。不定期に自宅で使用しておりましたため使用感は多少ございます。写真をご確認ください。機能面で不備等は一切なく、到着後すぐにご利用いただけると思います。DJ初心者の方、これから始めたい方にはぴったりの機材だと思います。・本体・USBケーブル・説明書・箱、梱包材以上全てが揃っております。即日発送も可能です。品薄とのことですので是非ご検討ください。種類···DJコントローラー
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