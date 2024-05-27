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ESP MAVERICK
商品番号 E31691658079
商品名

ESP MAVERICK
ブランド名 イーエスピー
特別価格 税込 36,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ESPMAVERICK楽器店にてメンテナンス済み。約20年前のモデルとなります。相応の傷はありますが、年代の割には美品の部類かと思います。あくまで中古となりますので、神経質な方は購入をお控え下さい。ネックはほぼ真っ直ぐ、トラストロッド余裕あり。フレット残り7〜8割、擦り合わせ済み。ピックアップ　フロントEMGSA、リア　EMG81(18V仕様)。Dチューナー搭載、ESPアーミングアジャスター取付済(アームダウンのみ可能)。ヘッド裏にシャーラー製レンチホルダー取付済。付属品　ソフトケース、アーム
http://narcologia.ru/goods/reproduce542055.html
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