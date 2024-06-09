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消音ドラムセット【TRUE TOUCH + Zildjian L80】
商品番号 P50452881040
商品名

消音ドラムセット【TRUE TOUCH + Zildjian L80】
ブランド名 タマ
特別価格 税込 33,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以下のセットです。・TAMATTK4S¥50,800・ZILDJIANL80LowVolumeCymbalSetLV468¥50,800・TAMAHS40SN¥6,070・YAMAHAHS650A¥8,980・PLAYTECHDBS6000¥3,280・TAMAHC43BSN¥7,680・TAMAHT130¥8,080計12,0690※バラ売り不可です#ドラムセット#TAMA#TRUETOUCH#Zildjian#L80
http://narcologia.ru/goods/subtropical221001.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring104296.html
http://narcologia.ru/goods/approximate408920.html
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