ポケモンカード　グルーシャsar

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商品詳細
ご覧いただきまして、ありがとうございます。種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···sarグルーシャ開けてすぐにスリーブに入れていますので、キズ等最小限だと思いますが、ご理解ある方で宜しくお願いします。流石ローダーにいれてあります。
http://narcologia.ru/goods/pompous779623.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild139752.html
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